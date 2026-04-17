Terremoto oggi a Udine scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a Verzegnis

Oggi si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Verzegnis, nel nord Friuli Venezia Giulia. La popolazione dei comuni vicini, tra cui Gemona, ha percepito chiaramente il movimento. Al momento non risultano danni a persone o edifici. La Protezione civile sta monitorando la situazione.

La scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale nei comuni nel nord Friuli Venezia Giulia come Gemona ma al momento fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in Calabria Leggi anche: Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: evacuati uffici e scuole Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terremoto Friuli-Venezia Giulia, sciame sismico in provincia di Udine: epicentro a Sud/Ovest di Tolmezzo | DATI e MAPPE; Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, sciame sismico nella provincia di Udine: 25 scosse in 9 ore durante la notte; Tre scosse di terremoto in meno di un’ora in Friuli; Scossa nella notte, poi lo sciame: la terra trema in Carnia e riaccende l’attenzione. Terremoto oggi a Udine, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a VerzegnisLa scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale nei comuni nel nord Friuli Venezia Giulia come Gemona ma al momento fortunatamente ... fanpage.it Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, sciame sismico nella provincia di Udine: 25 scosse in 9 ore durante la notteUno sciame sismico di 25 scosse è stato registrato nella provincia di Udine durante la notte tra ieri e oggi, mercoledì 15 aprile ... fanpage.it 50 anni di monitoraggio e ricerche sul terremoto: oggi a Udine il convegno che ha ripercorso i passi fatti dal ‘76 ad oggi. facebook