Forte scossa di terremoto in Calabria | magnitudo 6.2 con epicentro in mare

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la zona Costa Calabra nord occidentale, al largo delle coste calabresi. L’epicentro si trova in mare, a circa 250 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in diverse aree della regione, senza segnalazioni immediate di danni o feriti. Non ci sono state evacuazioni o allerte di tsunami.

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Un terremoto di magnitudo 6.2 è avvenuto in mare nella zona Costa Calabra nord occidentale ( Cosenza ), a una profondità di 250 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata avvertita non solo in tutta la Calabria, ma anche fino alla Sicilia orientale, dove alcuni residenti l’avrebbero percepita in modo significativo, a Napoli e in alcuni comuni dell’area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, e in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria. Al momento non vengono segnalati danni ma i controlli sono in corso. L'articolo Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Forte scossa di terremoto registrata nella Locride, la magnitudo è pari a 5.1

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