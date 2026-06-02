Forte scossa di terremoto in Calabria | magnitudo 6.2 con epicentro in mare

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la zona Costa Calabra nord occidentale, al largo delle coste calabresi. L’epicentro si trova in mare, a circa 250 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in diverse aree della regione, senza segnalazioni immediate di danni o feriti. Non ci sono state evacuazioni o allerte di tsunami.

Un terremoto di magnitudo 6.2 è avvenuto in mare nella zona Costa Calabra nord occidentale ( Cosenza ), a una profondità di 250 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata avvertita non solo in tutta la Calabria, ma anche fino alla Sicilia orientale, dove alcuni residenti l’avrebbero percepita in modo significativo, a Napoli e in alcuni comuni dell’area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, e in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria. Al momento non vengono segnalati danni ma i controlli sono in corso. L'articolo Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Forte scossa di terremoto registrata nella Locride, la magnitudo è pari a 5.1

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