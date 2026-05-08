Giornata mondiale della Croce Rossa Palazzo Donini si illumina in occasione delle celebrazioni

Oggi, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, Palazzo Donini si è illuminato di rosso. La ricorrenza si celebra l’8 maggio e ricorda la nascita del fondatore, Henry Dunant. La scelta di illuminare l’edificio mira a rendere omaggio all’organizzazione e al suo ruolo nelle attività di assistenza umanitaria. La giornata coinvolge diverse iniziative in tutto il mondo per ricordare l’importanza dei volontari e delle azioni di soccorso.

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Palazzo Donini si illumina di rosso nella Giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant.La Regione Umbria rinnova la propria vicinanza al movimento internazionale con l’esposizione della bandiera a Palazzo Donini e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: si illumina di blu Palazzo d’AvalosIl Comune di Vasto aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo e illumina di blu Palazzo d’Avalos. Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: ad Ancona Palazzo Raffaello si illumina di bluAnche la Regione Marche celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Onu nel 2007. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa. Valastro: Cerchiamo di essere ovunque e vicini; Giornata Mondiale della Croce Rossa; Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati. Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati ... tg24.sky.it Giornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera in prefettura, Unitus e comuneGiornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera in prefettura, Unitus e comune. Viterbo - La presidente Cristina Bugiotti: Vi sono simboli che riescono ancora a parlare un linguaggio universale ... tusciaweb.eu #8maggio "In ogni scenario di crisi, spesso in contesti estremamente difficili, i simboli della #CroceRossa e della Mezzaluna Rossa rappresentano un faro di umanità per chi soffre. Celebriamo lo spirito instancabile di tutti coloro che ne fanno parte e che, con a - facebook.com facebook Due cose sono nella mia testa da ieri: la domanda di un Volontario, ed amico, che mi chiedeva se mi tremano i polsi quando porto la testimonianza della Croce Rossa Italiana in questi consessi, e l’affetto della delegazione della Federazione Internazionale di x.com