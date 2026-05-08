Giornata mondiale della Croce Rossa Palazzo Donini si illumina in occasione delle celebrazioni
Oggi, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, Palazzo Donini si è illuminato di rosso. La ricorrenza si celebra l’8 maggio e ricorda la nascita del fondatore, Henry Dunant. La scelta di illuminare l’edificio mira a rendere omaggio all’organizzazione e al suo ruolo nelle attività di assistenza umanitaria. La giornata coinvolge diverse iniziative in tutto il mondo per ricordare l’importanza dei volontari e delle azioni di soccorso.
Palazzo Donini si illumina di rosso nella Giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant.La Regione Umbria rinnova la propria vicinanza al movimento internazionale con l’esposizione della bandiera a Palazzo Donini e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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