Giornata mondiale della Croce Rossa Palazzo Donini si illumina in occasione delle celebrazioni

Da perugiatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, Palazzo Donini si è illuminato di rosso. La ricorrenza si celebra l’8 maggio e ricorda la nascita del fondatore, Henry Dunant. La scelta di illuminare l’edificio mira a rendere omaggio all’organizzazione e al suo ruolo nelle attività di assistenza umanitaria. La giornata coinvolge diverse iniziative in tutto il mondo per ricordare l’importanza dei volontari e delle azioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Palazzo Donini si illumina di rosso nella Giornata mondiale della Croce Rossa  che si celebra oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant.La Regione Umbria rinnova la propria vicinanza al movimento internazionale con l’esposizione della bandiera a Palazzo Donini e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: si illumina di blu Palazzo d’AvalosIl Comune di Vasto aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo e illumina di blu Palazzo d’Avalos.

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: ad Ancona Palazzo Raffaello si illumina di bluAnche la Regione Marche celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Onu nel 2007.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa. Valastro: Cerchiamo di essere ovunque e vicini; Giornata Mondiale della Croce Rossa; Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati.

croce rossa giornata mondiale della croceGiornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati ... tg24.sky.it

croce rossa giornata mondiale della croceGiornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera in prefettura, Unitus e comuneGiornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera in prefettura, Unitus e comune. Viterbo - La presidente Cristina Bugiotti: Vi sono simboli che riescono ancora a parlare un linguaggio universale ... tusciaweb.eu

Cerca altre news e video sullo stesso tema.