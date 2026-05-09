Umbria Palazzo Donini si illumina di rosso per la Croce Rossa

Nella notte, il Palazzo Donini in Umbria si illuminerà di rosso per rendere omaggio alla Croce Rossa. L’iniziativa mira a celebrare i volontari che operano nel territorio e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’attività dell’associazione. La Regione ha deciso di adottare questa colorazione per accendere i riflettori sulla presenza e l’impegno dei volontari nel servizio alla comunità.

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? Punti chiave Perché Palazzo Donini cambierà colore durante la notte?. Chi sono i volontari che la Regione vuole premiare?. Come operano i 19 comitati nei piccoli borghi umbri?. Quale impatto ha questa rete sulla sicurezza dei cittadini fragili?.? In Breve Celebrazione legata alla nascita del fondatore Henry Dunant. Illuminazione notturna tra l'8 e il 9 maggio a Palazzo Donini. Riconoscimento della presidente Proietti per il lavoro dei volontari. Presidio capillare garantito dai 19 comitati attivi in Umbria. L’8 maggio, in occasione della ricorrenza legata alla nascita del fondatore Henry Dunant, la Regione Umbria celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa con un omaggio simbolico presso Palazzo Donini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, Palazzo Donini si illumina di rosso per la Croce Rossa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giornata mondiale della Croce Rossa, Palazzo Donini si illumina in occasione delle celebrazioniPalazzo Donini si illumina di rosso nella Giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del fondatore... L'Umbria conferma l'alleanza con l'Ucraina: Palazzo Donini si tinge di giallo e bluLa posizione della Proietti: "L’illuminazione di Palazzo Donini è un segno simbolico di solidarietà, ma anche un richiamo all’importanza della pace,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Perugia, Palazzo Donini si tinge di rosso per la Croce Rossa: il tributo della Regione ai volontari umbri; Giornata mondiale della Croce Rossa: Palazzo Donini aderisce alle celebrazioni dell’8 maggio; Giornata mondiale della Croce Rossa, Palazzo Donini si illumina in occasione delle celebrazioni; Giornata Mondiale della Croce Rossa: Palazzo Donini aderisce alle celebrazioni dell'8 maggio. Giornata mondiale della Croce Rossa, la Regione aderisce alle celebrazioni esponendo la bandiera a Palazzo DoniniIn occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra oggi - 8 maggio - anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, la Regione Umbria rinnova il proprio sostegno esponendo ... corrieredellumbria.it La bandiera della Croce rossa esposta sul palazzo sede della Regione(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, la Regione Umbria rinnova la pr ... msn.com L’Umbria investe sulla longevità: siglato a Palazzo Donini il Protocollo per l’invecchiamento attivo x.com