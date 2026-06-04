Una scossa di terremoto di magnitudo 3,0 è stata registrata vicino a Moliterno, in provincia di Potenza. La terra ha tremato alle 14:30, con un boato percepito chiaramente dalla popolazione. La scossa è stata avvertita nei Comuni della Val d'Agri e nelle zone limitrofe. Non sono stati segnalati danni o feriti. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenuti per verificare eventuali conseguenze.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,0 è stata registrata a Moliterno, in provincia di Potenza, a una profondità di 13 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito nei Comuni limitrofi al centro della Val d’Agri, tra cui Tramutola, Grumento Nova e Sarconi. La popolazione se n’è accorta anche a Potenza, città a 40 chilometri di distanza dall’epicentro. “A Tramutola forte boato e tremore avvertiti chiaramente, speriamo sia finita qui”, ha scritto un utente su Facebook. “Ho sentito muoversi letto e tapparelle”, ha dichiarato un altro. Le scosse dei giorni precedenti Il terremoto odierno segue di due giorni quello di magnitudo 6,2 registrato nella notte del 2 giugno, al largo della costa calabrese di Amantea con epicentro a 250 chilometri di profondità, avvertito anche in Basilicata e in parte del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Terremoto a Moliterno vicino Potenza con scossa di magnitudo 3,0, "sentita con boato, che spavento"

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