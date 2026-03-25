Scossa di terremoto a Fosdinovo vicino Massa-Carrara di magnitudo 4,0 sentito anche a La Spezia | Boato

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,0 è stata registrata questa mattina a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara. L'epicentro si è localizzato nelle vicinanze del comune, con la scossa udita anche a La Spezia. Diverse persone hanno riferito di aver sentito un boato e di aver percepito il movimento del terreno. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora segnalato danni o feriti.

Mercoledì 25 marzo una scossa di terremoto ha fatto tremare la provincia di Massa-Carrara. Mercoledì 25 marzo, poco dopo le 8, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 4.0, con epicentro a Fosdinovo. La scossa sarebbe stata sentita anche a La Spezia, accompagnata da un “forte boato”. Al momento non ci sarebbero danni a persone o cose. Terremoto a Fosdinovo in provincia di Massa-Carrara La scossa di terremoto è stata registrata da Ingv alle ore 8:13, epicentro in Lunigiana, a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara. Il terremoto è stato registrato a 3 km dal piccolo comune toscano, a una profondità di 11 km. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scossa di terremoto a Fosdinovo vicino Massa-Carrara di magnitudo 4,0, sentito anche a La Spezia: "Boato" Articoli correlati Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.4. Avvertito fino a La Spezia e GenovaUna scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata il 25 marzo 2026 alle 08:13 a Fosdinovo (Massa-Carrara), profondità 10,9 km. Terremoto a Trissino vicino Vicenza, scossa di magnitudo 2,5 avvertita dagli abitanti: "Sentito un boato"Scossa di terremoto di magnitudo 2,5 in zona Trissino, vicino Vicenza: il sisma è stato avvertito dai cittadini, ma non risultano danni o feriti. Tutti gli aggiornamenti su Scossa di terremoto a Fosdinovo vicino... Temi più discussi: Sciame sismico nel Messinese, scossa più intensa di magnitudo 4.1; Terremoto a Roma, epicentro a Ciampino: scossa avvertita in diversi quartieri; Terremoto, scossa di magnitudo 4.1 nel Messinese; Forti scosse di terremoto in Sicilia, paura a Messina e Palermo. Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sismaFosdinovo, 25 marzo 2026 – Un terremoto di 4 gradi Richter con epicentro a Fosdinovo è stato nettamente avvertito in tutta la provincia di Massa Carrara e in parte della Toscana. Accade nella prima ma ... lanazione.it Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4. Avvertito fino a La Spezia e GenovaUna scossa di terremoto è stata registrata il 25 marzo 2026 alle ore 08:13 in Toscana, con epicentro nella zona di Massa-Carrara ... fanpage.it Terremoto nel territorio apuano Scossa di magnitudo ML 4.0 questa mattina con epicentro a 3 km a nord-est di Fosdinovo (MS). La profondità è stata stimata in 10,9 km. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. - facebook.com facebook Scossa di terremoto nel Golfo di Policastro x.com