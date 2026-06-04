Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata vicino a Moliterno, in Basilicata. La scossa si inserisce in un quadro sismico attivo nella regione, nota per la sua attività sismica. La Val d'Agri è considerata una delle zone più a rischio a causa della presenza di numerosi faglie attive e di una storia di eventi sismici significativi, incluso il terremoto del 1857. La connessione tra questa scossa e il terremoto storico non è stata ufficialmente confermata.

Come si collega questa scossa al terremoto del 1857?. Perché la Val d'Agri è considerata una delle zone più pericolose?. Cosa sta accadendo sotto la superficie della catena appenninica?. Quali sono i rischi reali per i centri abitati vicini?.? In Breve Scossa alle 06:08 con profondità ipocentrale di 13 km.. Area Val d'Agri soggetta a faglie distensive e tensioni crostali.. Sisma storico del 16 dicembre 1857 con magnitudo 7.1 a Montemurro.. Evento del 1561 nel Vallo di Diano con magnitudo 6.5.. Scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Potenza: epicentro a 6 km da Moliterno. Un evento sismico di magnitudo 3.0 ha colpito la provincia di Potenza questa mattina alle ore 06:08. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma in Basilicata: scossa di magnitudo 3.0 vicino a Moliterno

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