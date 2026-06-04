Terranuova | 300.000€ per nuovi sport e aree gioco in città

Notizia in breve

Sono stati stanziati 300.000 euro per migliorare gli spazi sportivi e le aree gioco in città. La riqualificazione di piazza Pernina sarà finanziata da un’azienda privata, mentre l’area del palazzetto dello sport subirà un intervento di rinnovo della pavimentazione. Questi lavori rientrano in un piano di investimenti per potenziare le strutture pubbliche e gli spazi dedicati alle attività sportive e ricreative.