Terranuova | 300.000€ per nuovi sport e aree gioco in città

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati stanziati 300.000 euro per migliorare gli spazi sportivi e le aree gioco in città. La riqualificazione di piazza Pernina sarà finanziata da un’azienda privata, mentre l’area del palazzetto dello sport subirà un intervento di rinnovo della pavimentazione. Questi lavori rientrano in un piano di investimenti per potenziare le strutture pubbliche e gli spazi dedicati alle attività sportive e ricreative.

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Come cambierà l'area del palazzetto dopo la nuova pavimentazione?. Quale azienda finanzierà la riqualificazione di piazza Pernina?. Perché l'intervento in piazza dipende dalla nuova sede Polverini?. Quando saranno completati i lavori per le festività del Perdono?.? In Breve Investimento di 170.000 euro comunali per pavimentazione e area giochi al palazzetto.. Intervento in piazza Pernina da 155.000 euro tramite oneri urbanizzazione Polverini.. Nuova recinzione in cemento armato e acciaio zincato per la sicurezza sportiva.. Chiusura cantieri prevista entro le festività del Perdono per i cittadini.. I cantieri di Terranuova: nuovi spazi per lo sport e il cuore di piazza Pernina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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