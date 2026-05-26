Empoli fa Sport | un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in 4 aree della città
Domenica 31 maggio 2026 ritorna Empoli fa Sport - Una città in festa, seconda edizione: un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in 4 aree della città. Anche quest'anno la manifestazione vede come sponsor Decathlon, a cui si aggiungono anche ElioSport 82 e Centro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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