Trento | 40 nuovi medici per le aree periferiche con borse da 25.000€

A Trento sono stati assegnati 40 nuovi medici alle aree periferiche della regione. A ciascuno di loro vengono offerte borse di studio del valore di 25.000 euro. Restano da chiarire come saranno distribuite le ore di pratica sul campo tra i beneficiari e quali saranno i criteri di assegnazione degli incentivi integrativi, di 13.000 euro ciascuno. La ripartizione delle risorse e l'organizzazione delle attività sul territorio sono al centro delle prossime discussioni tra le autorità sanitarie.

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