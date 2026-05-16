Trento | 40 nuovi medici per le aree periferiche con borse da 25.000€
A Trento sono stati assegnati 40 nuovi medici alle aree periferiche della regione. A ciascuno di loro vengono offerte borse di studio del valore di 25.000 euro. Restano da chiarire come saranno distribuite le ore di pratica sul campo tra i beneficiari e quali saranno i criteri di assegnazione degli incentivi integrativi, di 13.000 euro ciascuno. La ripartizione delle risorse e l'organizzazione delle attività sul territorio sono al centro delle prossime discussioni tra le autorità sanitarie.
? Domande chiave Come verranno ripartite le ore di pratica sul campo?. Chi riceverà l'incentivo integrativo da 13.397 euro?. Perché la Provincia ha legato le borse al servizio territoriale?. Quali conseguenze avrà questo piano sulla sanità dei piccoli borghi?.? In Breve Percorso triennale da 1.800 ore con due terzi di attività pratica sul campo.. Borsa ordinaria di 11.603 euro più incentivo integrativo di 13.397 euro annui.. Piano triennale 2026-2029 proposto dall'assessore alla salute Tonina per la medicina territoriale.. Iniziativa integrata con la Scuola di medicina e il futuro Polo ospedaliero di Trento.. La Provincia autonoma di Trento... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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