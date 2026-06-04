Terracina | respinto ricorso della Servizi Industriali per un risarcimento da 10 milioni di euro

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società contro il Comune di Terracina, riguardante un risarcimento di oltre 10 milioni di euro. La società aveva ottenuto in primo grado un riconoscimento di 560 mila euro, ma il ricorso è stato bocciato in via definitiva dalla Corte.

E’ stato respinto dalla Corte di Cassazione il ricorso presentato dalla Servizi Industriali srl, che aveva richiesto al Comune di Terracina un risarcimento di oltre 10 milioni di euro e che, nei precedenti gradi di giudizio, si era vista riconoscere in primo grado la somma di 560 mila euro.Una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia di Chiareggio: chiesto un risarcimento da quasi 10 milioni di euroIeri, nel tribunale di Sondrio, si è svolta la seconda udienza del processo con rito abbreviato relativo alla tragedia di Chiareggio avvenuta il 12...

Bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro, il pm chiede 12 e 10 anni di carcere: “Per Davide Cavallo un risarcimento da 1,5 milioni”Due studenti di 18 anni sono stati accusati di aver aggredito uno studente universitario in via Milano, con il tentativo di rapinarlo e di causargli...