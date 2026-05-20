Bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro il pm chiede 12 e 10 anni di carcere | Per Davide Cavallo un risarcimento da 1,5 milioni
Due studenti di 18 anni sono stati accusati di aver aggredito uno studente universitario in via Milano, con il tentativo di rapinarlo e di causargli gravi ferite. Il fatto sarebbe avvenuto per una somma di 50 euro. Il pubblico ministero ha chiesto una pena di 12 anni di reclusione per uno degli imputati e di 10 anni per l’altro, contestando loro i reati di tentato omicidio e rapina. Inoltre, il pm ha richiesto un risarcimento di 1,5 milioni di euro per la vittima.
Milano, 20 maggio 2026 – Dodici e dieci anni di carcere. Questa la richiesta del pm di Milano Andrea Zanoncelli nei confronti dei due 18enni monzesi accusati di tentato omicidio e rapina ai danni di uno studente della Bocconi, Davide Cavallo. Un brutale pestaggio avvenuto lo scorso 12 ottobre in corso Como (una delle zone più frequentate della movida cittadina) fuori da una discoteca. All'aggressione messa in atto per rubare 50 euro c'erano anche tre minorenni imputati in un processo parallelo ma davanti al tribunale per i minori. La vittima, 22 anni, a causa dell’aggressione ha riportato una lesione permanente. https:www.ilgiorno.itvideomilano-bocconiano-accoltellato-branco-e1pzbc57 La richiesta del pubblico ministero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Davide sopravvissuto al branco, la lettera del bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro: “Rabbia, ma non odio. Il cuore ha perdonato”
“Quella notte volevo solo dormire, invece ho perso le gambe”: la lettera del bocconiano accoltellato dal branco per 50 euro“Io, quella sera, volevo solo tornare a casa, mettermi a dormire e svegliarmi la mattina dopo come tutti i giorni.
Mi chiamo Davide Simone Cavallo, ho 22 anni e sono il ragazzo che è stato rapinato, aggredito e accoltellato la notte del 12 ottobre vicino a Corso Como. Ci ho messo un po’ a decidere di aprirmi ma, avvicinandosi la causa legale (20 maggio), sento sia arriv facebook
Bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro, il pm chide 12 e 10 anni di carcere: Per Davide Cavallo un risarcimento da 1,5 milioniQuesta le richieste del pubblico ministero nei confronti dei due diciottenni accusati di tentato omicidio per il brutale pestaggio avvenuto lo scorso 12 ottobre in corso Como. La vittima, uno studente ... ilgiorno.it
Accoltellato in corso Como a Milano, Pm chiede 10 e 12 anni di carcere per aggressori Davide CavalloPrima udienza del processo con rito abbreviato, la Procura contesta il tentato omicidio. L'aggressione ai danni dello studente di 22 anni il 12 ottobre 2025 ... rainews.it