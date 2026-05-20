Bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro il pm chiede 12 e 10 anni di carcere | Per Davide Cavallo un risarcimento da 1,5 milioni

Due studenti di 18 anni sono stati accusati di aver aggredito uno studente universitario in via Milano, con il tentativo di rapinarlo e di causargli gravi ferite. Il fatto sarebbe avvenuto per una somma di 50 euro. Il pubblico ministero ha chiesto una pena di 12 anni di reclusione per uno degli imputati e di 10 anni per l’altro, contestando loro i reati di tentato omicidio e rapina. Inoltre, il pm ha richiesto un risarcimento di 1,5 milioni di euro per la vittima.

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