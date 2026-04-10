Tragedia di Chiareggio | chiesto un risarcimento da quasi 10 milioni di euro

Ieri, nel tribunale di Sondrio, si è svolta la seconda udienza del processo con rito abbreviato relativo alla tragedia di Chiareggio avvenuta il 12 agosto 2020 in Valmalenco. Durante l'udienza, sono intervenuti solo i rappresentanti delle parti civili, che hanno presentato una richiesta di risarcimento complessiva di circa 10 milioni di euro. La seduta si è concentrata sulla presentazione delle istanze delle parti coinvolte nel procedimento.

Si è tenuta ieri, giovedì 9 aprile 2026, in tribunale a Sondrio la seconda udienza del processo con rito abbreviato per la tragedia di Chiareggio, in Valmalenco, del 12 agosto 2020: a intervenire sono stati esclusivamente i legali delle parti civili, che hanno avanzato una richiesta complessiva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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