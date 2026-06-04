Terracina cocaina lanciata sulle scale | arresto e domiciliari

Un uomo è stato arrestato a Terracina dopo aver lanciato cocaina sulle scale. Durante la perquisizione nella sua camera da letto, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine sono riuscite a collegare lo smartphone dell’uomo allo spaccio analizzando i dati e le comunicazioni. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Cosa hanno scoperto gli agenti nella camera da letto dell'uomo? Come hanno fatto le forze dell'ordine a collegare lo smartphone allo spaccio? Perché il sospettato non è stato fermato subito dopo il lancio? Quali altre sostanze sono state rinvenute durante la perquisizione domiciliare??? In Breve Sequestrati oltre otto grammi di cocaina presso l'ex mercato Arene di Terracina. Perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di dosi di hashish in camera. Corte d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte

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