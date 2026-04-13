Preso con un chilo e 200 grammi di cocaina | il gip convalida l' arresto e lo manda ai domiciliari

Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento ha convalidato l’arresto di un uomo di 25 anni, fermato dalla squadra mobile con un chilo e 200 grammi di cocaina. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi e l’arrestato è stato disposto agli arresti domiciliari. L’indagine riguarda anche il possesso illegale di munizioni. Il giudice ha deciso di mantenere l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto di Giovanni Brunetto, 25 anni, di Palma di Montechiaro, fermato nei giorni scorsi dalla squadra mobile con le accuse di detenzione di cocaina a fini di spaccio e possesso illegale di munizioni.Trovato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Trovato con un chilo e 200 grammi di cocaina purissima e 400 munizioni, arrestato 26enne Leggi anche: In auto con 200 grammi di cocaina: doppio arresto Nasconde 230 chilogrammi di cocaina nel camion, arrestato dalla Polizia di Frontiera a Ventimiglia