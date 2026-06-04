Terni nuovo portale unico del contribuente | Avviciniamo l’ente ai cittadini unificando le entrate in modo trasparente
Un nuovo portale unico del contribuente è stato presentato questa mattina nella sala consiliare di palazzo Spada a Terni. Il servizio permette ai cittadini di accedere in modo trasparente a tutte le entrate dell’ente, semplificando le procedure e riducendo i passaggi per pagamenti e consultazioni. L’obiettivo dichiarato è avvicinare l’amministrazione ai cittadini attraverso un sistema più efficiente e accessibile.
Un nuovo servizio dedicato ai cittadini ternani è stato presentato stamattina, giovedì 4 giugno, nella location della sala consiliare di palazzo Spada. Il portale unico del contribuente infatti ha debuttato ufficialmente con l’ambizione di diventare uno strumento utile alla collettività. Hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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