Terni nuovo portale unico del contribuente | Avviciniamo l’ente ai cittadini unificando le entrate in modo trasparente

Notizia in breve

Un nuovo portale unico del contribuente è stato presentato questa mattina nella sala consiliare di palazzo Spada a Terni. Il servizio permette ai cittadini di accedere in modo trasparente a tutte le entrate dell’ente, semplificando le procedure e riducendo i passaggi per pagamenti e consultazioni. L’obiettivo dichiarato è avvicinare l’amministrazione ai cittadini attraverso un sistema più efficiente e accessibile.