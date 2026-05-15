Post-alluvione il punto sulla ricostruzione | 2,5 miliardi per i cantieri e nuovo portale per i cittadini
A tre anni dalle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023, si fa il punto sulla ricostruzione. Sono stati investiti circa 2,5 miliardi di euro per finanziare i cantieri di riparazione e rafforzamento delle infrastrutture danneggiate. È stato inoltre inaugurato un nuovo portale online dedicato ai cittadini, per facilitare l’accesso alle informazioni e alle pratiche legate alla ricostruzione. La regione passa così dalla gestione dell’emergenza alla messa in sicurezza strutturale del territorio.
A tre anni dalle drammatiche alluvioni del maggio 2023, l’Emilia-Romagna entra in una nuova fase della ricostruzione, passando dalla gestione dell’urgenza alla messa in sicurezza strutturale del territorio. Il bilancio complessivo della ricostruzione pubblica vede oggi attivati 6.011 interventi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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