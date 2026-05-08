Lombardia online il nuovo portale della Regione Presidente Fontana | Più semplice intelligente e vicino a cittadini

La regione Lombardia ha annunciato il lancio di un nuovo portale istituzionale online, completamente rinnovato rispetto alla versione precedente. Il portale è stato realizzato con l’obiettivo di rendere più immediata e personalizzata l’interazione tra cittadini, imprese e l’ente pubblico. Il presidente regionale ha commentato il progetto, sottolineando che il nuovo sito mira a essere più semplice, intelligente e più vicino alle esigenze degli utenti.

Il progetto, realizzato da ARIA S.p.A., nasce da un percorso di ascolto strutturato che ha coinvolto cittadini, enti e imprese, traducendo i bisogni emersi in soluzioni concrete e orientate all’usabilità Regione Lombardia rinnova la propria presenza digitale e lancia il nuovo portale istituzionale, completamente riprogettato per offrire a cittadini e imprese un’esperienza più semplice, veloce e personalizzata. Con oltre 12 milioni di visitatori unici nel 2025, il sito rappresenta il principale punto di accesso ai servizi regionali e uno snodo strategico nella relazione tra istituzione e utenti. Il progetto, realizzato da ARIA S.p.A., nasce da un percorso di ascolto strutturato che ha coinvolto cittadini, enti e imprese, traducendo i bisogni emersi in soluzioni concrete e orientate all’usabilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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