Terni la mostra ‘Scarti’ | Oggetti dismessi e frammenti della quotidianità vengono trasformati in opere dense e stratificate

A Terni apre la mostra intitolata ‘Scarti’, che presenta dieci opere dell’artista Valentino Carboni esposte al Caffè Cavour. L’evento, inserito nel progetto ‘Caffè Cavour Creativo’, sarà inaugurato sabato 9 maggio. Le opere sono costituite da oggetti dismessi e frammenti della quotidianità, trasformati dall’artista in composizioni dense e stratificate. La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni successivi all’inaugurazione.

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Dieci opere dell’artista Valentino Carboni in esposizione al Caffè Cavour. La mostra denominata ‘Scarti’ debutterà sabato 9 maggio nell’ambito del percorso e progetto artistico ‘Caffè Cavour Creativo’. Gli spazi del pubblico esercizio, infatti, si rinnovano costantemente regalando ai visitatori.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate La ’Ri-nascita’ dei rifiuti. Da scarti a opere d’arte, mostra in via Matteotti . Omaggio alle grandi donneRifiuti e materiali di scarto che riprendono vita e diventano arte per omaggiare grandi donne della storia, e che trovano nella sala espositiva di... Leggi anche: Ruth Orkin. Quegli scatti tra cinema e frammenti di quotidianità Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A TERNI LA MOSTRA SCARTI DI VALENTINO CARBONI; Terni, via Cavour: c’è la mostra di Valentino Carboni ‘Scarti’; Terni: ‘Petali tra le nuvole’ alla BctLab. In mostra le opere di Naomi Falocco e Sara Fidenzi; L’arte del recupero a Terni | Valentino Carboni espone i suoi Scarti. San Marino. Campionati Italiani giovanili Terni tennistavolo: 25 aprile / 2 maggio - facebook.com facebook