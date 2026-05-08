Terni la mostra ‘Scarti’ | Oggetti dismessi e frammenti della quotidianità vengono trasformati in opere dense e stratificate
A Terni apre la mostra intitolata ‘Scarti’, che presenta dieci opere dell’artista Valentino Carboni esposte al Caffè Cavour. L’evento, inserito nel progetto ‘Caffè Cavour Creativo’, sarà inaugurato sabato 9 maggio. Le opere sono costituite da oggetti dismessi e frammenti della quotidianità, trasformati dall’artista in composizioni dense e stratificate. La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni successivi all’inaugurazione.
Dieci opere dell’artista Valentino Carboni in esposizione al Caffè Cavour. La mostra denominata ‘Scarti’ debutterà sabato 9 maggio nell’ambito del percorso e progetto artistico ‘Caffè Cavour Creativo’. Gli spazi del pubblico esercizio, infatti, si rinnovano costantemente regalando ai visitatori.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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