Al Rifugio Digitale la mostra Andrea Granchi L’immagine in movimento

Martedì 28 aprile Rifugio Digitale presenta Andrea Granchi. L’immagine in movimento, a cura di Bruno Di Marino, una retrospettiva dedicata all’artista e filmmaker fiorentino Andrea Granchi, tra i pionieri del cinema d’artista italiano. La mostra è realizzata in collaborazione con Forma Edizioni e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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