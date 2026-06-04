Terni fuori legge quindicimila euro al giorno di multe ma bassa propensione al pagamento
A Terni, le multe quotidiane per violazioni del codice della strada ammontano a circa 15.000 euro. Tuttavia, la maggior parte dei trasgressori non effettua il pagamento delle sanzioni. Se questa tendenza persiste, le entrate previste dal pagamento delle multe a fine anno saranno circa 5,4 milioni di euro.
Se “l’andazzo” continuerà ad essere questo, a fine anno alla voce sanzioni e multe al codice della strada, i conti del Comune di Terni daranno un risultato di circa 5,4 milioni di euro. Ossia, poco meno di 15mila euro al giorno. Un conto a spanne che prende le mosse da alcune cifre riportate nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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