Terni fuori legge quindicimila euro al giorno di multe ma bassa propensione al pagamento

Da ternitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Terni, le multe quotidiane per violazioni del codice della strada ammontano a circa 15.000 euro. Tuttavia, la maggior parte dei trasgressori non effettua il pagamento delle sanzioni. Se questa tendenza persiste, le entrate previste dal pagamento delle multe a fine anno saranno circa 5,4 milioni di euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se “l’andazzo” continuerà ad essere questo, a fine anno alla voce sanzioni e multe al codice della strada, i conti del Comune di Terni daranno un risultato di circa 5,4 milioni di euro. Ossia, poco meno di 15mila euro al giorno. Un conto a spanne che prende le mosse da alcune cifre riportate nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

WhatsApp diventa a pagamento: 2,49 euro al mese (ma solo se vuoi queste funzioni)WhatsApp, con più di tre miliardi di utenti attivi a livello globale, sta per introdurre un modello di pagamento di 2,49 euro al mese, ma solo per...

Ultimi sondaggi referendum costituzionale 2026: NO in vantaggio al 52% sul Sì fermo al 48%, propensione al voto tra il 46% e il 51%Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, il fronte del No al referendum costituzionale del 2026 si attesta al 52%, mentre il Sì si ferma al 48%.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web