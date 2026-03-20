Ultimi sondaggi referendum costituzionale 2026 | NO in vantaggio al 52% sul Sì fermo al 48% propensione al voto tra il 46% e il 51%
Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, il fronte del No al referendum costituzionale del 2026 si attesta al 52%, mentre il Sì si ferma al 48%. La propensione al voto si aggira tra il 46% e il 51%. Il sondaggio SWG condotto per il TG La7 il 6 marzo 2026 mostra un leggero vantaggio per il fronte del No rispetto al Sì.
Nell'ultimo sondaggio SWG per il TG La7 del 6 marzo 2026, il fronte del No sorpassa il Sì: ecco gli ultimi dati disponibili prima dello stop alla pubblicazione dei sondaggi L'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, pubblicato il 6 marzo 2026 prima dello stop previsto dalla legge, of. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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