Ultimi sondaggi referendum costituzionale 2026 | NO in vantaggio al 52% sul Sì fermo al 48% propensione al voto tra il 46% e il 51%

Da ilgiornaleditalia.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, il fronte del No al referendum costituzionale del 2026 si attesta al 52%, mentre il Sì si ferma al 48%. La propensione al voto si aggira tra il 46% e il 51%. Il sondaggio SWG condotto per il TG La7 il 6 marzo 2026 mostra un leggero vantaggio per il fronte del No rispetto al Sì.

Nell'ultimo sondaggio SWG per il TG La7 del 6 marzo 2026, il fronte del No sorpassa il Sì: ecco gli ultimi dati disponibili prima dello stop alla pubblicazione dei sondaggi L'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, pubblicato il 6 marzo 2026 prima dello stop previsto dalla legge, of. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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