WhatsApp, con più di tre miliardi di utenti attivi a livello globale, sta per introdurre un modello di pagamento di 2,49 euro al mese, ma solo per alcune funzioni specifiche. La novità riguarda la possibilità di accedere a determinate funzionalità a pagamento, segnando un cambiamento rispetto al servizio gratuito finora offerto. La modifica sarà applicata esclusivamente a chi sceglierà di utilizzare queste funzioni aggiuntive.

Con oltre 3 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, WhatsApp si prepara a inaugurare una nuova fase della sua storia: quella della monetizzazione diretta. Meta ha infatti avviato i test di WhatsApp Plus, un abbonamento premium da 2,49 euro al mese che sblocca funzionalità esclusive per chi desidera personalizzare l’esperienza d’uso dell’applicazione più popolare al mondo per la messaggistica istantanea. La fase sperimentale ha già preso il via, coinvolgendo un numero ristretto di utenti Android in Europa. Alcuni account selezionati stanno ricevendo inviti per attivare un mese di prova gratuito, un’opportunità per testare sul campo le novità prima di decidere se sottoscrivere l’abbonamento a pagamento.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp diventa a pagamento: 2,49 euro al mese (ma solo se vuoi queste funzioni)

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