Terni Daniela Cirillo delegata alla costituente di Futuro Nazionale | La mia vita è stata sempre a destra per questo mi schiero con Vannacci

Notizia in breve

Daniela Cirillo, delegata alla costituente di Futuro Nazionale, ha annunciato il suo sostegno al movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. Cirillo, che ha sempre avuto una posizione politica di destra, ha deciso di schierarsi con questa realtà. La sua adesione segue quella di altri esponenti locali, tra cui un consigliere comunale, ex assessore e candidato sindaco.