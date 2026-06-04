Terni Daniela Cirillo delegata alla costituente di Futuro Nazionale | La mia vita è stata sempre a destra per questo mi schiero con Vannacci

Da ternitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Daniela Cirillo, delegata alla costituente di Futuro Nazionale, ha annunciato il suo sostegno al movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. Cirillo, che ha sempre avuto una posizione politica di destra, ha deciso di schierarsi con questa realtà. La sua adesione segue quella di altri esponenti locali, tra cui un consigliere comunale, ex assessore e candidato sindaco.

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Nuova adesione al movimento politico Futuro Nazionale, dopo il consigliere comunale ed ex assessore e candidato sindaco Orlando Masselli scende in campo con la realtà promossa dal generale Roberto Vannacci anche Daniela Cirillo.In una nota Cirillo ha spiegato le ragioni della scelta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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