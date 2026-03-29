Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Vibo Valentia 322 di Roberto Vannacci

A Vibo Valentia è stato costituito il Comitato Costituente Futura Nazionale Vibo Valentia 322, promosso da Roberto Vannacci. L’organizzazione riunisce cittadini con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e società civile. La nascita del comitato è stata annunciata ufficialmente attraverso una comunicazione pubblica, coinvolgendo diverse realtà locali.

A Vibo Valentia, è nato con entusiasmo il Comitato Costituente Futura Nazionale Vibo Valentia 322 di Roberto Vannacci, un’iniziativa vibrante che unisce cittadini con un unico grande scopo: ridare forza e fiducia alla comunità, rafforzando il dialogo tra istituzioni e società civile. Il partito Nazionale si propone di costruire un’Italia in cui sicurezza, tradizione e progresso possano convivere in armonia, rispettando la dignità di ogni individuo e riscoprendo i valori preziosi ereditati dalle generazioni passate, opponendosi a ogni forma di omologazione culturale. Il comitato avrà come referente Mino De Pinto, attivista politico della provincia di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Vibo Valentia 322 di Roberto Vannacci Articoli correlati Vannacci “sbarca” in Sicilia, nasce a Catania il comitato costituente di Futuro NazionaleVannacci sbarca in Sicilia: a Catania nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale Catania è il primo polo siciliano di Futuro Nazionale, il... Leggi anche: "Futuro Nazionale": nasce il primo Comitato Costituente territoriale ispirato a Vannacci Approfondimenti e contenuti su Comitato Costituente Futuro Temi più discussi: Nasce a Chiavari comitato costituente di Futuro Nazionale; Futuro Nazionale, a Siracusa nasce il comitato costituente. Giganti referente; Nasce a Taranto il Comitato costituente di Futuro Nazionale Vannacci: centinaia le adesioni; Nasce il Comitato Costituente Napoli 325 di Futuro Nazionale, a guidarlo sarà il consigliere Emanuele Papa. Futuro Nazionale cresce nel Novarese: nasce il Comitato Costituente Novara Ovest Ticino 336Nuovo passo avanti per Futuro Nazionale nel Novarese: nasce il Comitato Costituente Novara Ovest Ticino 336. Il nuovo comitato riunisce Novara e i comuni dell'Ovest Ticino – Trecate, Cerano, Romenti ... ticinonotizie.it Vibo, nasce il comitato del partito Futuro Nazionale del generale Vannacci: Mino De Pinto coordinatoreI promotori presentano la nuova realtà politica autorizzata dal coordinamento nazionale. Annunciati tavoli tematici, momenti di confronto aperto e un’iniziativa pubblica per spiegare programma e modal ... ilvibonese.it Futuro Nazionale Vannacci Comitato Costituente - PARMA 001 - facebook.com facebook Nasce a Chiavari comitato costituente di Futuro Nazionale x.com