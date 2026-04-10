Futuro Nazionale avvia la fase costituente nel nord est | Andrea Bassi aderisce al progetto di Vannacci

Futuro Nazionale ha avviato la fase costituente nel nord est, coinvolgendo le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Il movimento, guidato dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, ha annunciato ufficialmente il percorso organizzativo che si svolge nelle giornate di oggi e domani. Tra i partecipanti figura anche Andrea Bassi, che ha deciso di aderire al progetto. La manifestazione si svolge in un contesto di iniziative politiche locali.

Nel nord est prende forma una nuova fase organizzativa per Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, che nelle giornate di oggi e domani avvia il percorso costituente tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In questo contesto si inserisce anche. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: La Lega perde altri pezzi, al Q4 Batistini aderisce al Futuro Nazionale con Vannacci Vannacci “sbarca” in Sicilia, nasce a Catania il comitato costituente di Futuro NazionaleVannacci sbarca in Sicilia: a Catania nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale Catania è il primo polo siciliano di Futuro Nazionale, il... Temi più discussi: Come vogliamo la Nazionale da qui in avanti: nella mediocrità attuale, tanto vale avere coraggio e rischiare; AIPAI: SOLIDE FONDAMENTA E UN FUTURO DI CRESCITA; Futuro obbligo di microchip per i gatti: un passo avanti per la protezione degli animali; Gravina in sede Figc dopo il fallimento mondiale: Sto bene. Giovedì 2 aprile riunione d'emergenza. Futuro Nazionale di nuovo in piazza: raccolta firme per inasprire il Decreto SicurezzaSi chiama Tolleranza zero il pacchetto di modifiche al Decreto sicurezza che Futuro Nazionale presenta ai simpatizzanti con un’inizativa ... cremonaoggi.it Futuro Nazionale, al via la fase costituente: assemblea a Foggia il 12 aprileFuturo Nazionale, al via la fase costituente: assemblea a Foggia il 12 aprile FOGGIA – Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale. Il movimento politico legato al generale Ro ... statoquotidiano.it Firenze, nuova scritta sulla saracinesca di Futuro Nazionale: “Vannacci ti puzzano i piedacci” x.com Sono due i comitati di Futuro Nazionale attivi in città. Si presenta quello guidato a Stefano Sartori, a cui dovrebbe aderire anche l’attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Nel frattempo sbarca sui social il gruppo che ha come referente Massimiliano Nar - facebook.com facebook