Terna completato il trasporto eccezionale dei trasformatori verso la stazione di conversione di Termini
Terna ha completato oggi il trasporto di tre trasformatori, ciascuno di circa 400 tonnellate, verso la stazione di conversione di Termini Imerese in provincia di Palermo. Questa operazione rappresenta l’ultima delle tre movimentazioni eccezionali previste per il progetto Tyrrhenian Link Est. I trasporti sono stati effettuati senza incidenti e hanno coinvolto percorsi di grande portata.
Terna ha concluso oggi l’ultimo dei tre trasporti eccezionali di trasformatori, ciascuno del peso di circa 400 tonnellate, destinati alla stazione di conversione del Tyrrhenian Link Est a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le operazioni, avviate nella notte del 27 maggio con il primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Genovesa, stazione e stadio: Verona verso l'attivazione del filobus. Ferrari: «Miglioriamo il trasporto pubblico»La giunta comunale di Verona ha approvato un nuovo passo verso l’attivazione del sistema filoviario cittadino, che coinvolge la riqualificazione di...
Trasloco “eccezionale” al nuovo Centro oncologico del Maggiore: completato il trasferimento della RadioterapiaÈ stato completato il trasferimento della Radioterapia al nuovo Centro oncologico del Maggiore, con l’attivazione del terzo acceleratore lineare...
Terna, completato il trasporto eccezionale dei trasformatori alla stazione di conversione di Termini ImereseTerna ha concluso oggi l’ultimo dei tre trasporti eccezionali di trasformatori, ciascuno del peso ... msn.com
Terna, dal Flaminio a Ostiense e Laurentino 23 km per la nuova dorsale romanaLa chiamano la nuova dorsale romana: sono 23 chilometri di nuova rete elettrica che Terna sta realizzando a Roma. Si parte dal Flaminio, si scende verso il centro di Roma di ... ilmessaggero.it