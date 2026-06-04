Terna completato il trasporto eccezionale dei trasformatori verso la stazione di conversione di Termini

Notizia in breve

Terna ha completato oggi il trasporto di tre trasformatori, ciascuno di circa 400 tonnellate, verso la stazione di conversione di Termini Imerese in provincia di Palermo. Questa operazione rappresenta l’ultima delle tre movimentazioni eccezionali previste per il progetto Tyrrhenian Link Est. I trasporti sono stati effettuati senza incidenti e hanno coinvolto percorsi di grande portata.