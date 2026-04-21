Genovesa stazione e stadio | Verona verso l' attivazione del filobus Ferrari | Miglioriamo il trasporto pubblico

La giunta comunale di Verona ha approvato un nuovo passo verso l’attivazione del sistema filoviario cittadino, che coinvolge la riqualificazione di alcune aree della città, tra cui la stazione e lo stadio. La decisione segue le discussioni sulla modernizzazione del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile il servizio. L’intervento è parte di un progetto più ampio che prevede l’implementazione del filobus nel centro urbano.

La giunta comunale di Verona compie un ulteriore passaggio nel percorso che dovrebbe portare all’attivazione del nuovo sistema filoviario cittadino. È stata infatti approvata l’istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (Via) relativa alla variante presentata.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Filobus, avanzano i lavori della linea di prova da Verona Sud fino allo stadioLa posa della linea area di contatto è iniziata, così come avanzano gli interventi di asfaltatura e quelli nell'area della Genovesa Nuovi passi... Stazione di ricarica in via Mitolo, partiti i lavori: 40 posti per i bus elettrici del trasporto pubblicoL'opera, che nei mesi scorsi è stata al centro del dibattito cittadino per le proteste degli ambientalisti, risulterà strategica per l'attivazione... Approfondimenti e contenuti Si parla di: ATV, per Vinitaly oltre 136 mila i passeggeri trasportati sui bus navetta; Vinitaly, navette ATV: oltre 136 mila passeggeri in quattro giorni. Voglia di calcio? Prendi il treno e vai allo stadioCalcio e treno? Binomio perfetto. Alla scoperta degli stadi più comodi da raggiungere con il trasporto ferroviario. fsnews.it