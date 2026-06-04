Sei minorenni sono stati denunciati a Termoli per aver provocato incendi e rubato motorini. Gli agenti li hanno identificati grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza. L’inseguimento in via Udine è iniziato dopo che i giovani hanno tentato di allontanarsi a bordo di alcuni motorini rubati, portando poi all’arresto e alla denuncia dei responsabili.

Come hanno fatto gli agenti a individuare i sei responsabili?. Quali dinamiche hanno scatenato l'inseguimento in via Udine?. Cosa rischiano ora i ragazzi davanti al Tribunale per i Minorenni?. Perché l'incendio nel parco ha messo a rischio la salute pubblica?.? In Breve Tre ragazzi tra i 15 e i 16 anni responsabili del rogo del 15 maggio.. Tre minorenni tra i 14 e i 15 anni denunciati per furto in Piazza del Papa.. Inseguimento e fermo dei sospetti in via Udine dopo il furto del motociclo.. Denuncia alla Procura dei Minorenni per tutti i sei soggetti identificati dalla Polizia.. Sei minorenni denunciati a Termoli tra incendi dolosi e furti di motorini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli, sei minorenni denunciati per incendi e furti di motorini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sei minorenni denunciati a Domodossola per una rissa davanti scuola: 4 accusati di zuffa e 2 di istigazione sui socialA Domodossola, il 21 gennaio scorso, sei minorenni sono stati denunciati in seguito a una rissa avvenuta davanti a una scuola.

Leggi anche: Aggressione ad un rider, denunciati due minorenni di 16 e 17 anni

Termoli: denunciati sei minorenni per incendio doloso e furto di un ciclomotoreProsegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Termoli per contrastare i fenomeni legati alla criminalità giovanile. Nelle scorse settimane gli agenti del Commissar ... cblive.it

Incendio doloso e furto di ciclomotore, sei minorenni denunciati dalla PoliziaTERMOLI - La Polizia ha denunciato sei minorenni nell’ambito delle attività di controllo del territorio contro la criminalità giovanile ... molisenetwork.net