Sei minorenni denunciati a Domodossola per una rissa davanti scuola | 4 accusati di zuffa e 2 di istigazione sui social

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Domodossola, il 21 gennaio scorso, sei minorenni sono stati denunciati in seguito a una rissa avvenuta davanti a una scuola. Quattro di loro sono accusati di aver partecipato direttamente alla zuffa, mentre gli altri due sono accusati di aver incitato gli altri tramite messaggi sui social network. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le responsabilità e hanno adottato provvedimenti nei confronti dei ragazzi coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione sul comportamento dei minori in contesti pubblici e online.

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A Domodossola, un episodio risalente allo scorso 21 gennaio ha portato a provvedimenti legali significativi per alcuni giovanissimi della zona. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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