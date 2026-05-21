Aggressione ad un rider denunciati due minorenni di 16 e 17 anni

Due giovani di 16 e 17 anni sono stati denunciati dopo aver aggredito un rider. L’episodio è avvenuto ieri ad Arezzo, dove gli agenti hanno identificato e segnalato i minorenni coinvolti. La vittima ha riportato lievi ferite e ha fornito una descrizione degli aggressori. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato alcuni oggetti trovati sul posto. La vicenda è stata consegnata alla procura minorile per ulteriori approfondimenti.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – Denunciati due minorenni di 16 e 17 anni, per un’ aggressione ad un rider. All’esito di una complessa attività d’indagine, la Polizia di Stato denunciava due minorenni aretini, uno di 16 ed uno di 17 anni per il reato di lesioni aggravate, all’esito di una aggressione commessa la sera del 7 aprile 2026, nei confronti di un rider di nazionalità pakistana. In particolare la sera del 7 aprile, i due giovani, dopo aver effettuato un ordine su una piattaforma dedicata per le consegne a domicilio, attendevano in strada il rider all’indirizzo concordato. Al momento del pagamento, tuttavia, i due si rifiutavano di consegnare la cifra richiesta ed iniziavano ad aggredire il rider, colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra, fino a cagionargli lesioni multiple giudicate guaribili in giorni 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione ad un rider, denunciati due minorenni di 16 e 17 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Belpasso, due minorenni denunciati dai Carabinieri per ricettazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli rafforzati sul territorio L’intensificazione dei servizi di controllo disposta dal Comando Provinciale dei... Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenniI carabinieri di Napoli Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 15 presso l’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri“, in... Rider speronato e fatto cadere da due giovani in sella ad uno scooter in via Roma?L’ennesimo episodio di violenza urbana ha colpito il centro di Palermo ieri sera, quando un rider impegnato nelle consegne a domicilio è stato preso di mira da due individui a […] ... blogsicilia.it Se Insomniac dovesse creare un altro gioco basato su un altro personaggio di livello stradale, ovviamente della Marvel, chi vorresti che fosse? reddit Vicenza, rider picchiato: 10 ragazzini hanno ordinato panini da sconosciuti per aggredirloOrdinano centinaia di panini a casa di sconosciuti, aspettano il rider e lo picchiano. L'aggressione a Vicenza. notizie.it