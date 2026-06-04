Termoli piano sicurezza | volontari e polizia pronti per l’estate

A Termoli, volontari e polizia locale si preparano per la stagione estiva con un piano di sicurezza. Le associazioni coinvolte presiederanno le piazze e i vicoli della città. La collaborazione tra la polizia e i volontari si concentrerà sulla gestione della viabilità e sulla sicurezza nelle aree più frequentate.

Quali associazioni specifiche presidiranno le piazze e i vicoli di Termoli? Come collaborerà la Polizia Locale con i volontari per la viabilità? Chi gestirà concretamente il controllo dei varchi nelle zone ZTL? Quali criticità logistiche cercherà di risolvere questo nuovo piano operativo??? In Breve Sae 112, Croce Rossa, Misericordia e Arca gestiranno le emergenze sanitarie. Valtrigno Molise e Vigili del Fuoco Volontari cureranno sicurezza e assistenza stradale. City Angels e Co . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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