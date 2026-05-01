A San Benedetto del Tronto, la Lega Navale e la Capitaneria di Porto hanno organizzato un incontro con i diportisti per discutere delle misure di sicurezza in vista dell’estate 2026. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità e appassionati di nautica, con l’obiettivo di condividere informazioni e prepararsi alle eventuali esigenze della stagione estiva. L’evento si è concentrato sulle pratiche di sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti in mare.

? Cosa sapere Lega Navale e Capitaneria riuniscono i diportisti a San Benedetto del Tronto per l'estate 2026.. Il confronto tecnico su sicurezza e pesca sportiva anticipa il prossimo incontro del 7 maggio.. A San Benedetto del Tronto, la sezione locale della Lega Navale Italiana e la Capitaneria di Porto hanno riunito numerosi diportisti per l’appuntamento Navigare informati, un confronto tecnico volto a preparare la comunità marittima all’imminente stagione estiva 2026. L’incontro, ormai diventato una tappa fissa nel calendario dei naviganti della zona, ha una partecipazione molto alta, segno di quanto il tema della sicurezza sia sentito da chi vive il mare ogni giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza in mare: diportisti e Capitaneria pronti per l’estate 2026

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