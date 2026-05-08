Volontari ronde e Polizia Locale | il Siulp lancia l’allarme sulla sicurezza in Fvg

Il sindacato di polizia in regione ha espresso preoccupazione riguardo alla crescente presenza di volontari, ronde e interventi della Polizia Locale. In una dichiarazione, si afferma che si potrebbe rischiare di creare una nuova forza di polizia, che potrebbe sovrapporsi a quelle esistenti e risultare più vicina alle amministrazioni locali. La questione è stata sollevata in un contesto di attenzione ai modelli di sicurezza adottati sul territorio regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Temiamo che si stia andando nella direzione di creare una nuova forza di polizia, sovrapponibile alle altre già in campo ma più ricca e più vicina alle politiche locali”. È uno dei passaggi più duri contenuti nella lunga nota firmata dalla segretaria generale regionale del Siulp Fvg, Rachele.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Sicurezza nelle zone scolastiche: "Affianchiamo i volontari anziani alle pattuglie della polizia locale"Agli occhi dei cesenati sembra diminuire sempre più, a piedi nelle strade della città, la presenza della polizia locale, i vecchi vigili urbani che... Polizia stradale, l'allarme del Siulp: "Solo 117 agenti in tutta la provincia, il livello più basso di sempre"Si è svolto questa mattina, sabato 25 aprile, l’incontro tra la delegazione Siulp e la Dott. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: LEGNAGO, DOPO GLI SPARI È SCONTRO SULLA SICUREZZA: TRA RONDE, CONTROLLI E POLEMICHE; Albenga, bentornata movida: tra risse, coltelli, denunce e assenze eccellenti nella prevenzione. Il sindaco: Urge presidio serrato del territorio per una buona movida. Gruppo volontari della Polizia Locale, riaperti i termini per l’adesioneSIENA. Il Comune di Siena riapre i termini per l’adesione al Gruppo volontari della Polizia Locale della città di Siena. Le domande possono essere Domande da presentare entro domenica 31 maggio ... ilcittadinoonline.it Un aiuto alla Polizia locale. Volontari già sulle stradeDall’inizio di questa settimana è diventato operativo il nuovo Gruppo volontari della Polizia locale della città di Siena, un supporto alle attività della Municipale da parte di cittadini che ... lanazione.it L'intervento della polizia locale, guidata dal comandante Antonio Piricelli, dopo alcuni appostamenti. I soggetti denunciati si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea ed a pochi passi dal cimitero c facebook La Banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale presenta una serie di concerti gratuiti nei quartieri di Roma. Dai classici alla musica pop, dalle colonne sonore alla tradizione bandistica. Info ow.ly/9cVe50YUUE3 x.com