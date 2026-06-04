Termini sorpreso con quattro smartphone rubati nello zaino
Durante un controllo di routine alla stazione Termini, i finanzieri hanno fermato un cittadino straniero. Nello zaino dell’uomo sono stati trovati quattro smartphone di ultima generazione, accesi ma senza scheda SIM. L’uomo è stato sorpreso con i dispositivi nello zaino, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o origini. I telefoni sono stati sequestrati, ma non sono stati forniti altri particolari sul suo caso.
Quattro smartphone di ultima generazione, accesi ma senza sim, nello zaino. È quanto trovato dai finanzieri del comando provinciale di Roma addosso a un cittadino straniero, fermato durante un controllo di routine nell'area della stazione Termini.L'uomo, alla vista della pattuglia dei "baschi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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