Viaggiava con undici chili di cocaina nello zaino

Un uomo di 35 anni è stato arrestato nel Napoletano dopo essere stato trovato con undici chili di cocaina nello zaino. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta all’interno del bagaglio. L’arresto è avvenuto sul posto e il soggetto è stato condotto in caserma per le procedure di rito. La droga sequestrata è stata sottoposta ad accertamenti di laboratorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Con lo scooter ha deciso di imboccare una strada risultata però chiusa da una scala pedonale. A questo punto, ha deciso di abbandonare il mezzo e provare a scappare a piedi, ancora con il casco sulla testa. Sugli scalini però ha perso l’equilibrio ed è rovinosamente caduto, riportando la frattura del naso. Nonostante avesse perso casco, borsello e bracciale, l’uomo ha ripreso a correre, provando a nascondersi in un palazzo. Notato il cancello aperto, i militari lo hanno allora cercato all’interno. Scovato, hanno rinvenuto nel suo zaino 11,68 chili di cocaina suddivisa in dieci panetti pronti per essere venduti. Il 35enne è stato prima trasportato in ospedale per essere medicato e poi arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Viaggiava con undici chili di cocaina nello zaino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torre Annunziata, 11 chili di cocaina nello zaino: 35enne arrestato dai CarabinieriL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non si sarebbe fermato all’alt durante un posto di controllo in via del Principio. Beccato per strada con 3 chili di ovuli di eroina nascosta nello zainoBeccato per strada con 3 chili di ovuli di eroina nascosti all'interno dello zaino.