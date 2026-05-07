taviano 13enne a scuola con pistola scacciacani nello zaino

A Taviano, un ragazzo di 13 anni frequentante una scuola media è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, modello Beretta, senza tappo rosso, nello zaino durante l’orario scolastico. La scoperta è avvenuta mentre era a lezione, e la pistola è stata immediatamente sequestrata. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio, né ci sono state conseguenze immediate per il giovane.

Un ragazzino di 13 anni, studente di un istituto secondario di primo grado di Taviano, è stato sorpreso a scuola in possesso di una pistola scacciacani modello Beretta, priva del tappo rosso e custodita nello zaino. L’intervento a scuola Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe mostrato l’arma ai compagni di classe. La circostanza è stata segnalata ai professori, che hanno immediatamente allertato il dirigente scolastico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno proceduto al sequestro della pistola. Il provvedimento è stato convalidato nelle scorse ore dalla Procura per i Minorenni. Il precedente nello stesso istituto Si tratta del secondo episodio analogo avvenuto nello stesso istituto in pochi mesi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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