Tentato femminicidio a Torino Barriera di Milano | uomo cerca di gettare la fidanzata giù dalla finestra arrestato

Nella mattinata di ieri, un uomo è stato arrestato a Torino, in via Leoncavallo, dopo aver tentato di spingere la fidanzata dalla finestra di un appartamento. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per fermare l’aggressore. La donna ha riportato ferite e è stata soccorsa sul posto. La polizia ha sequestrato l’appartamento e avviato le indagini.

Un tentativo di femminicidio è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 3 giugno 2026, in un appartamento di via Leoncavallo a Torino. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un imprenditore di 32 anni, residente nel Veronese, gravemente indiziato di tentato omicidio e minaccia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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