Rissa davanti a bar a Torino Barriera di Milano | arrestato un uomo con un machete da 59 centimetri chiuso il locale

Nella serata di sabato 18 aprile, all’incrocio tra via Mottarone e via Cervino a Torino, si è verificata una rissa tra uomini di origine nordafricana. Durante gli eventi, un uomo di 42 anni è stato arrestato perché in possesso di un machete lungo 59 centimetri e per aver opposto resistenza agli agenti di polizia. Contestualmente, è stato chiuso il locale nei pressi del luogo dell’incidente.

La polizia di Stato di Torino ha arrestato un marocchino di 42 anni per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di una violenta rissa tra nordafricani avvenuta nella serata dello scorso sabato 18 aprile all'incrocio tra via Mottarone e via Cervino. L'intervento degli.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Troppi criminali e droga tra i clienti: bar chiuso per 15 giorni a Torino Barriera di MilanoGli agenti del commissariato Barriera di Milano della polizia di Stato hanno sospeso la licenza, con contestuale chiusura al pubblico per 15 giorni a... Furiosa rissa a Torino Barriera di Milano: volano petardi, botte, bottiglie e sedieUna furiosa rissa è scoppiata nella tarda serata di domenica 5 aprile 2026 all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Rivarossa a Torino. Altri aggiornamenti Si parla di: Torino, rissa nella notte in via Cravero: tensione nel quartiere Regio Parco. Rissa davanti a bar a Torino Barriera di Milano: arrestato un uomo con un machete da 59 centimetri, chiuso il localeLa polizia di Stato di Torino ha arrestato un marocchino di 42 anni per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di una violenta rissa tra nordafricani avvenuta nella serata ... torinotoday.it Maxi rissa nel quartiere Barriera: prima i fuochi d'artificio poi calci e pugni. Coinvolte almeno 20 personeDavanti a un bar volano i primi insulti, seguiti da calci e pugni. La situazione si scalda e i rivali iniziano a fronteggiarsi lanciando bottiglie di vetro e sedie ... msn.com