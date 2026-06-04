Tenta di lanciare la fidanzata dalla finestra arrestato imprenditore residente nel Veronese

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni, residente nel Veronese con origini lombarde, è stato arrestato dai carabinieri a Torino dopo aver tentato di lanciare la fidanzata dalla finestra. L’episodio si è verificato in un appartamento della città, dove sono intervenuti i militari. La donna è riuscita a mettersi in salvo. L’arrestato è accusato di tentato omicidio e violenza domestica.