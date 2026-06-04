Tenta di lanciare la fidanzata dalla finestra arrestato imprenditore residente nel Veronese
Un uomo di 32 anni, residente nel Veronese con origini lombarde, è stato arrestato dai carabinieri a Torino dopo aver tentato di lanciare la fidanzata dalla finestra. L’episodio si è verificato in un appartamento della città, dove sono intervenuti i militari. La donna è riuscita a mettersi in salvo. L’arrestato è accusato di tentato omicidio e violenza domestica.
Un gravissimo episodio di violenza ha coinvolto un imprenditore di 32 anni, residente nel Veronese ma di origini lombarde, che è stato arrestato dai carabinieri a Torino.I fatti si sono consumati nella mattinata di ieri, 3 giugno, all'interno di un appartamento situato in via Leoncavallo, nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Ti taglio la gola: tensione in aula alla prima udienza per il femminicidio di Martina Carbonaro
Notizie e thread social correlati
Condannato per tentato omicidio viola la libertà vigilata, poi tenta di scappare dalla finestra: arrestatoNella mattinata del 21 aprile, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni, già condannato per tentato omicidio e attualmente sottoposto a...
Belpasso, droga in casa, tenta di disfarsene dalla finestra: arrestato 26enneI carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato un giovane di 26 anni residente a Belpasso, già noto alle forze dell’ordine.
Temi più discussi: Sferra calci contro i portoni e tenta di lanciare un sasso ai carabinieri: arrestato 29enne; Dodicenne accoltellato dal padre in crisi d'astinenza, è grave; Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Tenta di gettarsi dal ponte sul San Bernardino: donna salvata dai passanti e dalla polizia.
Gli investigatori della Squadra Mobile,lo hanno bloccato in centro a Varese dopo che l'uomo aveva tentato di farsi consegnare gioielli e preziosi dall'anziana vittima, che è riuscita a lanciare l'allarme facebook
Parlare di ladri e bardi, chiedere anche opinioni reddit
Peschiera, paura al supermercato. Tenta di investire in auto il direttoreCon un’auto rubata, lanciata in velocità sul marciapiede, un uomo di 56 anni, nullafacente, ha cercato ripetutamente d’investire il direttore di un supermercato di Peschiera Borromeo. L’aggressore, po ... ilgiorno.it
Tenta di lanciare la ex sotto al treno, Moriremo insieme. Arrestato a PompeiUna serie di comportamenti aggressivi, ossessivi, minacce e insulti. Tanto che sarebbe arrivato a tentare di spingerla sui binari per farla investire dal treno, dicendole Moriremo insieme. fanpage.it