Condannato per tentato omicidio viola la libertà vigilata poi tenta di scappare dalla finestra | arrestato

Nella mattinata del 21 aprile, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni, già condannato per tentato omicidio e attualmente sottoposto a libertà vigilata. Durante un controllo, l’uomo ha cercato di fuggire saltando da una finestra. L’intervento è stato eseguito con il supporto di pattuglie di altre stazioni dei Carabinieri della zona. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un provvedimento restrittivo.

Nella mattinata del 21 aprile, i Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro, supportati dai colleghi delle Stazioni di Collecchio e Sala Baganza, hanno dato esecuzione a un importante provvedimento restrittivo nei confronti di un cittadino straniero di 45 anni, pluripregiudicato e fino a quel.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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