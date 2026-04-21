I carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato un giovane di 26 anni residente a Belpasso, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione si è svolta tra Paternò e Belpasso, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi. Durante le verifiche, il 26enne ha tentato di disfarsi di droga dalla finestra dell’abitazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei carabinieri tra Paternò e Belpasso. I carabinieri della compagnia di Paternò, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 26enne domiciliato a Belpasso, già noto alle forze dell’ordine. L’accusa nei suoi confronti è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il sospetto e l’intervento nell’abitazione. L’operazione è scattata dopo un’attività investigativa che ha portato i militari a ritenere che nell’abitazione del giovane fosse nascosta della droga. Durante l’irruzione, il 26enne è stato sorpreso mentre cercava di liberarsi di alcune dosi lanciandole dalla finestra del bagno, un gesto documentato anche tramite sistemi di osservazione aerea.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Belpasso, droga in casa, tenta di disfarsene dalla finestra: arrestato 26enne

Notizie correlate

Spaccio nel borgo antico di Bari, arrestato mentre tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestraUn arresto con sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel borgo...

Piombino | Tenta di sfuggire alla polizia lanciandosi dalla finestra di casa, arrestatoL'uomo è stato sorpreso all'interno dell'abitazione dagli agenti che in zona portuale avevano fermato un amico trovandolo in possesso di un coltello...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Belpasso, guidava ubriaco e sotto effetto di droghe: denunciato 44enne; Belpasso. Al volante tra alcol e droga: fermato e denunciato dai Carabinieri; Belpasso, bruciava rifiuti tossici nel villaggio delle Ginestre: 50enne denunciato; Belpasso. Controlli serali in piazza: giovane fermato con tirapugni e droga.

Belpasso, guidava ubriaco e sotto effetto di droga: 44enne di Misterbianco denunciato dai CarabinieriControlli dei Carabinieri a Belpasso: denunciato un 44enne di Misterbianco per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Tasso alcolemico oltre i limiti e sanzioni severe. corrieretneo.it

Belpasso, guidava ubriaco e sotto effetto di droghe: denunciato 44enneBELPASSO - Era ubriaco e sotto effetto di droghe un 44enne di Misterbianco fermato dai carabinieri lungo le strade di Belpasso. Gli agenti sono ... newsicilia.it

A Belpasso un 44enne denunciato dai Carabinieri: guidava con tasso alcolemico oltre i limiti e sotto effetto di stupefacenti https://www.freepressonline.it/2026/04/18/belpasso-ubriaco-e-drogato-alla-guida/ #Belpasso #Carabinieri #sicurezza #strada #cronaca facebook