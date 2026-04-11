Le trattative tra Stati Uniti e Iran si svolgono a Islamabad, in Pakistan, con un’attenzione crescente verso l’influenza cinese. Recentemente si è diffusa la notizia che la Cina potrebbe fornire sistemi di difesa a Teheran, aggiungendo un elemento di complessità alle negoziazioni. L’intervento di Pechino, infatti, rappresenta un’ulteriore variabile in un contesto già delicato tra le parti coinvolte.

Un’incognita Cina allunga la propria ombra sull’apertura dei colloqui tra Usa e Iran a Islamabad, in Pakistan. Secondo fonti dell’intelligence Usa, citate dalla Cnn, Pechino si starebbe preparando a consegnare nuovi sistemi di difesa aerea a Teheran nelle prossime settimane. Il ruolo della Cina tra Usa e Iran. La mossa potrebbe apparire provocatoria a Washington, alla luce sia dell’imminente visita programmata da Donald Trump in Cina per incontrare all’inzio del mese prossimo il presidente Xi Jinping sia dei recenti sforzi di Pechino per convincere l’Iran ad accettare l’accordo di cessate il fuoco. Secondo l’emittente, queste informazioni suggeriscono che Teheran potrebbe sfruttare la pausa nei combattimenti per ricostituire le proprie scorte di armamenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ombra della Cina sulle trattative tra Usa e Iran: «Pechino pronta a inviare sistemi di difesa a Teheran»

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