Nelle ultime ore si sono intensificate le polemiche tra le istituzioni statunitensi e il Vaticano in vista della visita di un senatore statunitense, mentre nel frattempo aumentano le tensioni tra Iran, Medio Oriente e altre diplomazie internazionali. La situazione internazionale si fa sempre più complessa, con diversi attori coinvolti in dispute e scontri diplomatici. La vicenda si inserisce in un quadro di relazioni tese tra Washington e la Santa Sede.

Nuove polemiche tra Washington e Santa Sede mentre cresce la tensione internazionale tra Iran, Medio Oriente e diplomazia globale.. Nuovo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Santa Sede alla vigilia della visita d el segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano, confermata nonostante il clima di forte tensione. Il presidente Donald Trump ha rivolto un duro attacco a Papa Leone, accusandolo di posizioni che “ metterebbero in pericolo molti cattolici ” e sostenendo che il Pontefice non considererebbe sufficientemente la minaccia legata all’Iran e alla questione nucleare. Dichiarazioni che hanno immediatamente alimentato il dibattito politico e diplomatico internazionale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Trump attacca Papa Leone e tensioni Usa-Vaticano alla vigilia della visita di Rubio

Notizie correlate

Leggi anche: Trump attacca ancora il Papa: «Sta mettendo in pericolo molti cattolici». Le nuove accuse a due giorni dalla visita di Rubio in Vaticano

Leggi anche: Vaticano-Usa, prove di disgelo. Papa Leone attende Rubio

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il nuovo attacco di Trump e la risposta del Papa: Chi mi critica lo faccia con la verità; Trump vs Papa Leone XIV: Tajani, Salvini e Schlein prendono posizione; Trump torna all'attacco del Papa. Leone: 'La mia missione è il Vangelo'; Pericoloso per i cattolici: Trump alza lo scontro con Papa Leone XIV.

Il Papa risponde duramente a Trump: La missione della Chiesa è il Vangelo, non le armiSono pacate ma ferme le parole di Papa Leone XIV. Uscendo da Castel Gandolfo, attorniato dai microfoni dei giornalisti, il Pontefice sottolinea che la Chiesa si esprime da anni contro le armi nucleari ... tg.la7.it

Trump attacca ancora Papa Leone XIV: «Mette in pericolo i cattolici». Il Pontefice: «Chi mi critica lo faccia con la verità»Nel mirino del presidente americano ci sono le prese di posizione del Papa contro gli attacchi statunitensi in Iran e quelli israeliani in Libano. Il ministro Tajani: «Sostegno a ogni parola del Papa» ... milanofinanza.it

Nel corso di una lunga seduta del Comitato per l’Ordine e la pubblica sicurezza, le indicazioni del prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la visita di papa Leone XIV, sarebbero state quelle di chiudere tutte le scuole della città - facebook.com facebook

New Podcast! "06/05 - Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV - Presa la gang dei colpi milionari - Polemica sui Montepremi troppo bassi nel tennis" on @spreaker #6maggio #attacco #banda #cattolici #colpi x.com