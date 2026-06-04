Durante un evento dedicato al tennistavolo, è stato presentato un pomeriggio con un esperto che ha condiviso dettagli sulla tecnica pura del gioco. Sono stati mostrati esercizi pratici e spiegazioni specifiche sul movimento e le strategie. Sono stati inoltre raccontati episodi sportivi e personali legati alla disciplina, offrendo un approfondimento sulla preparazione e l’esperienza del protagonista. L’evento si è concentrato esclusivamente su aspetti tecnici e narrativi, senza interventi di figure istituzionali.

Un relatore di eccezione, momenti dedicati alla tecnica pura e al racconto di episodi sportivi e personali. “Un pomeriggio con Yango“ è stato il titolo del clinic che l’ Apuania Tennistavolo ha organizzato con Yan Min, cinese di Shanghai ma naturalizzato italiano, giocatore della nazionale azzurra dal 1994 al 2008. Min ha raggiunto il 18° posto nel ranking mondiale e il 10° in quello europeo. In carriera ha partecipato a 6 campionati mondiali, 6 campionati europei, 3 Giochi del Mediterraneo e una Olimpiade. Nella veste di allenatore ha vinto quattro scudetti (2 a Cagliari, 1 a Nocera e 1 a Castelgoffredo), oggi è un tecnico federale ed è considerato il migliore atleta italiano di tennistavolo di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tennistavolo “Un pomeriggio con Yango“. Svelati i segreti dedicati alla tecnica pura

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