Palazzo Biscari | i segreti svelati

Sicilia Gaia ha aperto eccezionalmente le porte dell'ala privata di Palazzo Biscari, un edificio barocco nel centro di Catania. La visita permette di scoprire ambienti generalmente non accessibili al pubblico, offrendo un’occasione unica di esplorare uno dei simboli storici della città. La struttura, conosciuta per il suo stile architettonico, viene ora mostrata in modo speciale grazie a questa iniziativa.

Sicilia Gaia apre eccezionalmente le porte dell'ala privata di Palazzo Biscari, gioiello del barocco catanese, per un’esperienza senza precedenti. Un percorso esclusivo che fonde l'arte monumentale, l'alta gastronomia e la magia della lirica internazionale. L'Esperienza. Visita Guidata: Accesso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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