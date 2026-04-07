La stamperia compie 200 anni | alla Stazione degli Artisti i segreti dell' intaglio svelati dagli studenti

La stamperia festeggia due secoli di attività con una mostra dedicata agli studenti del Liceo Artistico in programma sabato 11 aprile alla Stazione degli Artisti di Gambettola. L'esposizione, intitolata “Rust & Diamonds – Impronte di ruggine”, presenta le creazioni realizzate dagli studenti, incentrate sull'intaglio e sui processi di stampa tradizionali. L'evento si svolge alle 17 e permette di scoprire i lavori e le tecniche utilizzate dagli allievi.

Al via la mostra "Rust & Diamonds": protagonisti dei liceali che, tra legno di pero e telati, reinterpretano l'antica arte della xilografia romagnola Sabato 11 aprile alle 17 la Stazione degli Artisti di Gambettola ospiterà la mostra “Rust & Diamonds – Impronte di ruggine”, che raccoglie gli elaborati degli studenti del Liceo Artistico “F. Arcangeli” di Bologna. La mostra nasce da un percorso formativo iniziato a novembre 2025, con la visita in bottega degli studenti, sviluppato insieme agli artigiani dell’Antica Stamperia Pascucci, e si inserisce nelle celebrazioni dei 200 anni di attività della stamperia. Oggi, grazie alla settima... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: La Storia Dietro: i segreti del Museo Civico di Zoologia svelati dagli esperti Leggi anche: Firenze, la Stamperia Braille compie un secolo: in arrivo il polo museale “La fabbrica dell’uguaglianza” Cesena, la stamperia Pascucci compie 200 anniA Cesena la chiesa di Santa Cristina è la scoperta di un luogo in cui le geometrie perfette celebrano il trionfo della classicità e della poetica purista del Valadier; spostandosi a Savignano, Palazzo ... ilrestodelcarlino.it Stamperia Braille compie 100 anni, al via lavori per un museo interattivoIncontri e spettacoli sul tema del Braille, il sistema di scrittura e lettura tattile inventato nell'Ottocento, ma anche un ampliamento delle funzioni della Stamperia Braille di Firenze che ospiterà ... ansa.it