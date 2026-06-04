Tennis | il Nord Sport4friends sfida il Piemonte per la B2 2027

Il team Nord Sport4friends si prepara a sfidare il Piemonte nella corsa alla promozione in B2 nel 2027. Gli atleti principali della squadra sono stati annunciati come i protagonisti della fase decisiva. Le partite contro il Piemonte sono programmate in date specifiche, che determinano l’andamento della competizione. I dettagli sui singoli incontri e sui giocatori coinvolti sono stati comunicati ufficialmente.

Chi sono gli atleti che guideranno la scalata verso la B2?. Come si articolano le date degli scontri decisivi contro il Piemonte?. Quali tornei giovanili animeranno il territorio trevigiano nelle prossime settimane?. Perché il tennis sta trasformando l'economia e la socialità dei borghi?.? In Breve Sfida Nord Tennis Sport4friends contro Piemonte il 14 e 21 giugno a Vacil e Torino.. Kinder Trophy a Motta di Livenza e Trofeo Axon a Castelfranco fino al 14 giugno.. Torneo veterani a Istrana dal 5 al 16 giugno e Solerò Lunch Cup fino al 15 giugno.. Open a Vacil con prize money di 10.000 euro dal 5 giugno per categorie 4.2-2.8.. Il Nord Tennis Sport4friends sfida il Piemonte per la promozione alla B2 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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