I presidenti delle regioni Liguria e Piemonte sono arrivati questa mattina a Bruxelles per un incontro con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. L’obiettivo è discutere questioni legate alle rispettive aree e rappresentare le istanze del Nord Ovest italiano direttamente nelle istituzioni europee. La visita si inserisce in un percorso di dialogo tra le autorità regionali e l’Unione Europea per affrontare temi locali e nazionali.

I presidenti delle Regioni Liguria e Piemonte si sono recati a Bruxelles questa mattina per un confronto istituzionale con la guida del Parlamento europeo, Roberta Metsola. L’obiettivo della missione di Marco Bucci e Alberto Cirio è stato quello di portare le istanze dei territori direttamente nei centri decisionali dell’Unione, affrontando i dossier che incideranno sulla competitività e sullo sviluppo economico regionale. Il Nord Ovest al centro del dialogo europeo su finanza e innovazione. Durante l’incontro con la presidente Metsola, il dibattito si è concentrato su tematiche cruciali per il futuro economico delle regioni rappresentate....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria e Piemonte a Bruxelles: il Nord Ovest sfida l’Europa

Notizie correlate

Estia si espande nel Nord-Ovest con operazioni in Liguria e PiemonteMilano, 26 febbraio 2026 – Estia Spa, realtà nazionale attiva nella gestione e consulenza condominiale, prosegue il proprio percorso di espansione in...

Olimpiadi 2036: asse tra regioni del nord-ovest. Piemonte, Lombardia e Liguria per la candidatura ai Giochi estivi Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l’avvio di un percorso congiunto volto a...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Olimpiadi estive: si lavora per una candidatura del Nord-Ovest; Olimpiadi del Nordovest tra punti di forza e criticità. La freddezza del Coni, il derby con Roma; Olimpiadi estive, il Nord Ovest valuta candidatura unitaria Liguria, Piemonte e Lombardia; Olimpiadi 2036 in Italia? Il Nord Ovest valuta una possibile candidatura.

Cirio e Bucci a Bruxelles per una missione congiunta Piemonte-LiguriaDomani l’incontro con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per approfondire i dossier strategici delle due Regioni e le opportunità di sviluppo del Nord Ovest italiano ... torinoggi.it

Un incontro tra Liguria e Piemonte per parlare di gestione dei rifiutiLiguria e Piemonte, eccellenze e criticità dei propri sistemi di gestione dei rifiuti nella prima iniziativa di Confservizi Nord Ovest ... ecodallecitta.it

Da domani l'alta pressione, sole e 25 gradi per il weekend Oggi residua instabilità sul Nord-Ovest e le regioni tirreniche del Centro-Sud Miglioramento deciso del tempo da domani, con l'alta pressione protagonista dopo l'instabilità degli ultimi giorni. E per il Po - facebook.com facebook

Abbiamo un sogno. Riportare le OIimpiadi estive in Italia, dopo Roma 1960. Genova, Torino e Milano con le loro regioni che lavorano insieme per una grande ambizione: una candidatura unitaria per i Giochi Olimpici e Paralimpici del Nord Ovest, nel 2036 o n x.com