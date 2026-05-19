Tennis doppia vittoria per il Club Piazzano | le ragazze volano alla fase nazionale per la serie B2

Nel fine settimana, le squadre del Club Piazzano di Novara hanno conquistato due vittorie in trasferta nei campionati a squadre di tennis. Le ragazze hanno superato le avversarie nei play-off di serie C femminile, assicurandosi l'accesso alla fase nazionale di serie B2. Contestualmente, la formazione maschile ha ottenuto un risultato positivo nella quarta giornata di serie B2, consolidando la propria posizione nel campionato. Entrambi gli incontri si sono svolti lontano dalla città e hanno visto le formazioni del club uscire vittoriose.

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