Tennis doppia vittoria per il Club Piazzano | le ragazze volano alla fase nazionale per la serie B2
Nel fine settimana, le squadre del Club Piazzano di Novara hanno conquistato due vittorie in trasferta nei campionati a squadre di tennis. Le ragazze hanno superato le avversarie nei play-off di serie C femminile, assicurandosi l'accesso alla fase nazionale di serie B2. Contestualmente, la formazione maschile ha ottenuto un risultato positivo nella quarta giornata di serie B2, consolidando la propria posizione nel campionato. Entrambi gli incontri si sono svolti lontano dalla città e hanno visto le formazioni del club uscire vittoriose.
Il fine settimana dei campionati a squadre ha portato due vittorie in trasferta per le formazioni del Club Piazzano di Novara, impegnate rispettivamente nei play-off di serie C femminile e nella quarta giornata di serie B2 maschile.La squadra femminile, guidata dal capitano Pansecchi, ha ottenuto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Il tennis club Piazzano torna in campo: debutto nazionale in B2 e sfide di serie C a NovaraDomenica 19 aprile riprendono i campionati a squadre per il tennis club Piazzano, con tre formazioni impegnate tra tornei nazionali e regionali.
Tennis, domenica amara per il Club Piazzano: vincono solo le ragazzeDomenica scorsa il Club Piazzano ha ottenuto una sola vittoria su tre incontri disputati nei campionati federali a squadre.